"Al passo con la tua salute", oggi i risultati della ricerca

SALUTE. MONTESILVANO. Il progetto di ricerca “al passo con la tua salute”, nato dalla collaborazione tra l’Università Popolare della Terza Età “Francescopaolo Mazzaferro” di Montesilvano ed il Dipartimento di Scienze del Movimento Umano della Facoltà di Scienze dell'Educazione Motoria dell'Università "G. D'Annunzio" vivra’ oggi, 11 febbraio 2011, alle ore 16.00 un momento di particolare importanza. Infatti nell’aula magna del 1° Circolo Didattico in Piazza Diaz – verranno presentati i risultati dei primi 4 mesi di allenamento riguardanti gli effetti positivi dell’esercizio fisico sulla funzionalità cardiovascolare e metabolica, sulle capacità mnemoniche, nonché le relazioni tra pratica motoria e comportamento alimentare. Coordinato dal Prof. Giorgio Napolitano in collaborazione con i Proff. Angela Di Baldassarre, Sabina Gallina e Patrizio Ripari dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e sviluppato dai Dott.: Andrea Di Blasio e Pascal Izzicupo, specialisti in scienze e tecniche delle attivita’ motorie preventive e adattate, il programma prevedeva 14 settimane di esercizio fisico controllato presso parchi e strutture scolastiche del comune di Montesilvano. 11/02/2011 12.13