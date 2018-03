Pallanuoto, domenica a L'Aquila la prima partita post sisma

SPORT. L'AQUILA. Domenica 13 febbraio sarà una data importante per lo sport cittadino. Domenica infatti ci sarà la prima partita ufficiale in un Campionato Federale di Pallanuoto post-sisma. Una partita di campionato difficile, ma nella quale gli atleti aquilani daranno il massimo impegno, felici di poter giocare nella propria piscina e per la propria città. L'attività di pallanuoto, splendida attività sportiva promossa dal Club L'Aquila Nuoto, è da sempre presente in città ed in particolare all'interno della piscina comunale "Ondina Valla". Per tutto il movimento sportivo sarà una splendida giornata di sport alla quale il "Club L'Aquila Nuoto" invita a partecipare sportivi, appassionati e ragazzi che hanno voglia di scoprire uno sport duro ed affascinante. Il "Club L'Aquila Nuoto" coglie l'occasione per ringraziare i propri ragazzi, per il lodevole impegno quotidianamente profuso negli allenamenti. Un ringrazimento che va esteso, ovviamente, anche hai loro tecnici, perchè hanno saputo motivare e "riorganizzare" tutti i ragazzi, linfa vitale per la nostra Città. L'incontro, fissato per le ore 14.30, sarà valido per la terza giornata del campionato regionale U20-U17 di pallanuoto maschile che vedrà di fronte: "Club L'Aquila Nuoto" e "Mille Sport San Salvo". 11/02/2011 17.13