Sicurezza, cinque nuove telecamere sul territorio

CRONACA. SPOLTORE. La Polizia municipale di Spoltore ha messo in funzione cinque nuove telecamere: una sulla SS 602, una a Caprara, una a Spoltore, una a Santa Teresa e una a Villa Raspa. 2»Nei limiti di spesa e di bilancio – ha sottolineato Dino D’Onofrio – il mio assessorato si impegnerà a trovare le risorse per aumentare il numero delle telecamere in modo da coprire l’intero territorio». «Le misure intraprese – ha specificato il sindaco Franco Ranghelli – dimostrano come, anche in un momento congiunturale come questo, l’amministrazione comunale di Spoltore dimostri una forte partecipazione verso le problematiche legate alla sicurezza della popolazione spoltorese e un attivo contatto con la scuola, fucina per i cittadini del domani». 09/02/2011 8.34