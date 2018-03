Blues, Roberto Ciotti a Torano Nuovo

MUSICA. TORANO. Roberto Ciotti, uno dei più noti bluesman italiani, approda a Torano Nuovo il 19 febbraio alle ore 21:00 presso la Sala polifunzionale del Comune con performances di gran rispetto ed entusiasmo musicale per chi ama essere trascinato dalle note calde di questo genere sempre più riconosciuto ed acclamato. Il grande artista, famoso per aver toccato i più prestigiosi festival e clubs della penisola, vanta esperienze invidiabili anche nel panorama internazionale: nel 2003 esce la sua compilation “Il volo” dove compare con i grandi classici del soul come Aretha Franklyn, Bill Withers e Santana. Qualche anno dopo assume la direzione artistica dell’Eurblues Festival in Roma e nel 2009 vince il premio Pistoia Blues Award. Ha partecipato alla realizzazione delle colonne sonore dei film di Gabriele Salvatores, Marrakech Express e Turné. Uno strepitoso successo che ha catalizzato l’attenzione di coloro che hanno voluto con determinazione l’evento a Torano. 08/02/2011 15.28