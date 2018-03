Teramo, per due giorni chiude la circonvallazione Spalato

VIABILITA’. TERAMO. L’ufficio traffico rende noto che con apposita ordinanza, per due giorni e precisamente: giovedì 10 e venerdì 11 febbraio 2011 sarà chiusa al traffico parte di Circonvallazione Spalato tra via Taraschi e via Conte Contin. La chiusura si rende necessaria per lavori che dovrà svolgere l’Enel al Lotto Zero. In questi due giorni sarà invertito il senso di marcia su via Taraschi. La cartellonistica che sarà appositamente allestita indicherà i punti che saranno chiusi al traffico. 08/02/2011 15.17