Maria Grazia Cucinotta madrina del Carnevale di Scanno

CARNEVALE. SCANNO. Dal 25 febbraio al 2 marzo Maria Grazia Cucinotta trascorrerà un periodo di vacanza a Scanno per contribuire all'organizzazione del carnevale. Sarà assente, però, per impegni presi precedentemente, nel periodo della sfilata vera e propria. L'amministrazione si sta attrezzando per accogliere l'artista e per allestire gli eventi della settimana. L'attrice siciliana, dopo aver aperto ufficialmente la stagione sciistica di Scanno viene considerata dal Comune come una madrina portafortuna. 08/02/2011 9.58