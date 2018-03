Criminalita': un arresto e 17 denunce in provincia Chieti

CRONACA. CHIETI. Una persona arrestata, 17 denunciate, 785 persone identificate e 594 automezzi controllati. E' il bilancio dei servizi di prevenzione e controllo effettuati dai carabinieri in provincia di Chieti. In particolare è stato arrestato un uomo di 42 anni d Pescara in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lanciano per guida in stato di ebbrezza. Otto le persone denunciate per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, per omessa denuncia di smarrimento di armi e per furto aggravato. Altre otto persone sono state denunciate per contravvenzioni a leggi speciali, penali e al codice della strada; una persona per violazione della legge in materia di stupefacenti, quattro i grammi di eroina sequestrati. Controllati inoltre 36 esercizi pubblici e sei casolari abbandonati. Ritirate sette patenti e altrettante carte di circolazione, due gli automezzi sequestrati; 72 le contravvenzioni per violazioni al codice della strada per un totale di circa 6.200 euro. 07/02/2011 16.32