Anas. Abruzzo, aggiudicati lavori galleria paladini su ss 80

CRONACA. L’AQUILA. L'Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l'esito della gara per l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e di segnaletica luminosa all'interno della galleria Paladini in corrispondenza del km 39,809 sulla strada statale 80 "del Gran Sasso di Italia", nel comune di Crognaleto in provincia di Teramo. L'appalto, del valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, e' stato aggiudicato - secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - all'impresa Alpitel SpA di Nucetto (Cuneo). 07/02/2011 16.31