San Salvo, l’assessore Di Lallo si dimette

POLITICA. SAN SALVO. Oggi lunedi 7 febbraio l’assessore Gabriele Di Lallo ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore alle attività produttive e mobilità urbana. Il gruppo consiliare dei Democratici per San Salvo, Alfonso Di Toro e Rolando Cinalli, hanno ringraziato l’assessore Di Lallo per il lavoro svolto nel periodo durante il quale ha ricoperto l’incarico di assessore e per la correttezza che lo ha sempre contraddistinto. «Dopo gli attacchi subiti da parte di un alleato politico e dopo un silenzio che parlava da parte del sindaco», hanno detto i Democratici, «e degli altri componenti della giunta, l’assessore Di Lallo ha ritenuto opportuno dimettersi per il bene della Città, dimostrando cosi’ che egli non è attaccato alla poltrona e allo stipendio di assessore. Nel concludere rinnoviamo la nostra fiducia al programma elettorale e al sindaco di questa città». 07/02/2011 16.25