Serena Majestic rinnovato, investimento da 5 milioni

ECONOMIA. MONTESILVANO. L’Hotel Serena Majestic riapre dopo una importante ristrutturazione, con 200 camere e 200 residence rinnovati. Un investimento di 5 milioni di Euro in una fase di congiuntura economica negativa, ancora più sfavorevole per il settore congressuale: il Serena Majestic scommette sul futuro e si propone oggi sul mercato della vacanza e dei congressi con un’offerta ancora più ricca. Investimento importante anche per l’Abruzzo: con Bluserena lavorano 300 collaboratori in Abruzzo e 1800 in Italia. Al “Serena Majestic” si tengono mediamente 1000 riunioni l’anno, e una divisione specializzata si occupa esclusivamente di congressi. Il Centro Congressuale dispone di 30 sale e può ospitare in un’unica sede meeting da 10 a 1000 partecipanti. 07/02/2011 11.19