Città Sant’Angelo, appaltati lavori per 135mila euro

CRONACA. PESCARA. La Provincia di Pescara interverrà presto sulla strada da va dalla contrada Annunziata di Città Sant’Angelo verso contrada Cipressi dello stesso comune, per risolvere le problematiche che affliggono questo tracciato. I lavori, per 135mila euro, riguardano circa 3 chilometri e sono già stati appaltati – annunciano il presidente della Provincia Guerino Testa e l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Ruggieri – e con ogni probabilità inizieranno a marzo, per concludersi nel giro di due mesi. 04/02/2011 9.32