Piccola biblioteca L'Aquila, inaugurazione l'8 febbraio

CRONACA. L'AQUILA. Verrà inaugurata, martedì 8 febbraio 2010 alle ore 10 presso la Scuola dell’Infanzia “Paolo Del Tosto”, via Sallustio, 109, Pizzoli, la Piccola Biblioteca della Scuola. Con la collaborazione della Biblioteca dell’Infanzia della Regione Abruzzo, con sede in via Salaria Antica Est, 27, L’Aquila, la Biblioteca della Scuola dell’Infanzia di Pizzoli, costituisce un ulteriore tassello del puzzle creato dalla Biblioteca de L’Aquila in questi anni. Con una dotazione libraria realizzata con gli acquisti effettuati dagli insegnanti della Scuola, la Biblioteca di Pizzoli rappresenta un ulteriore punto di riferimento della promozione della lettura nel Distretto Scolastico di competenza. 04/02/2011 9.32