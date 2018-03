Ambiente: mattatoio Lanciano; assolto Caporrella

CRONACA. LANCIANO. Assoluzione, perché il fatto non sussiste, per l'assessore all'Ambiente del comune di Lanciano, Eugenio Caporrella, e del dirigente di settore Antonio Iezzi. I due erano stati accusati di violazione delle norme igienico - sanitarie e danni ambientali, in merito al sequestro del mattatoio di Lanciano operato dalla Guardia di Finanza nel luglio 2008. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice monocratico di Lanciano, il quale ha riconosciuto che esistevano le autorizzazioni ai canali e vasche di scolo di macellazione e che il materiale ferroso (rifiuti speciali), trovati sul piazzale esterno, avevano tempo un anno per essere smaltiti. 04/02/2011 8.42