Droga: arrestato corriere nella Marsica

CRONACA. SAN VINCENZO VALLE ROVETO. Un corriere della droga e' stato fermato e arrestato dai carabinieri sulla ex superstrada del Liri. Si tratta di A.F., 22 anni, di Avezzano, e stava tornando da Napoli con dieci grammi di eroina suddivisa in otto dosi e pronta allo spaccio sulla piazza della Marsica. Era quasi giunto a destinazione quando i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo (L'Aquila) e quelli della caserma di Balsorano lo hanno fermato in prossimita' di Ridotti, frazione di San Vincenzo. Dopo un'attenta perquisizione gli uomini delle Forze dell'ordine hanno arrestato il giovane che e' stato rinchiuso nel carcere di San Nicola in attesa di essere interrogato dal Gip del Tribunale di Avezzano. 03/02/2011 13.21