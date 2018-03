Centomila pulcini morti, esposto Lav alla procura di Lanciano

CRONACA. LANCIANO. La Lega Antivivisezione ha annunciato che presentera' alla Procura della Repubblica di Lanciano una denuncia contro l'azienda avicola San Pietro di Fossacesia per maltrattamento e uccisione di animali. Nello stabilimento - di proprieta' della Levantesi Group di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) - nei giorni scorsi erano morti oltre 100mila pulcini in seguito allo sciopero del personale che non percepiva lo stipendio da 3 mesi. Una situazione che ha bloccato il ciclo di schiusa delle uova, provocando la morte degli animali. «La morte dei pulcini - sottolinea il vicepresidente della Lav Roberto Bennati - era prevedibile. Per questo appare incredibile che non siano state messe in atto azioni per evitare questa strage». 09/09/2010 18.14