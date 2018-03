Pdl: Paquale Di Nardo nominato vicecoordinatore provinciale Chieti

CRONACA. LANCIANO. Pasquale Di Nardo e' il nuovo vice coordinatore provinciale di Chieti del 'Popolo della Liberta''. Di Nardo, presidente del consiglio di amministrazione della Ferrovia Adriatico Sangritana, societa' per azioni di trasporti il cui capitale e' interamente della regione Abruzzo, prende il posto lasciato libero da Daniele Toto, passato a Futuro e Liberta'. Toto e' il coordinatore per l'Abruzzo dell'associazione che fa capo al presidente della Camera, Gianfranco Fini. Il coordinatore provinciale di Chieti per il Pdl e' Mauro Febbo, attualmente assessore regionale alle politiche agricole. 03/02/2011 8.51