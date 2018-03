Paoli, Morgan e Pfm a Ortona

MUSICA. ORTONA. Sono tre concerti denominati "Metti una sera....a Teatro". Il titolo richiama atmosfere retrò e gli eventi si svolgeranno tutti presso il teatro Tosti. Il 19 marzo toccherà a Gino Paoli che con un quartetto jazz ripercorre tutta la sua straordinaria carriera toccandone le tappe fondamentali. Il 26 marzo sarà la volta Morgan: Piano/elettroniche e voce. Il cantante arriverà reduce del duetto con Patty Pravo in quel di Sanremo. Il 13 toccherà alla Pfm: la band italiana rivisita "La Buona Novella" di Faber e nel secondo tempo si tuffa nel Progressive per far riascoltare "La Carrozza di Hans","Celebration","Maestro Della Voce","Impressioni di Settembre". 02/02/2011 18.29