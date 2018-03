Comune San Salvo: avviso per il rimborso degli affitti

CRONACA. SAN SALVO. Il comune di San Salvo ha pubblicato l'avviso per il rimborso degli affitti relativi al 2010, previsto dall'art. 11 della Legge 9 dicembre '98, n. 431. I cittadini interessati alla concessione dei contributi per i pagamenti dei canoni di locazione, fa sapere il comune, devono presentare domanda entro e non oltre le ore 14 del 3 maggio prossimo. Per l'ammissione sono necessari i seguenti requisiti: cittadinanza italiana (o per gli immigrati, permanenza da 5 anni in Abruzzo o da 10 anni in Italia), iscrizione nelle liste di collocamento o esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, residenza a San Salvo o svolgimento di un'attività lavorativa nel comune per il periodo interessato al contributo, contratto di locazione registrato, reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a 12.923,82 euro, un'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al 14 per cento se il reddito annuo complessivo non superiore a due pensioni minime Inps anno 2009 (11.901,56 euro) e in misura non inferiore al 24 per cento se il reddito annuo complessivo � superiore al limite precedente. 02/02/2011 18.24