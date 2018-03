Banda del rame in azione nel Teramano, arrestati 3 romeni

CRONACA. TERAMO. I carabinieri della stazione di Tortoreto, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo della compagnia di Alba Adriatica (Teramo), hanno arrestato in flagranza di reato tre romeni, ritenuti componenti di una banda specializzata nel furto di rame e cavi elettrici. Eduard Samir Boariu, 30 anni, residente in provincia di Messina, Iulian Gabriel Zamfir (20) e George Dragomir (20), entrambi residenti a Pescara, sono stati bloccati dopo un inseguimento all'alba, in contrada Terrabianca di Tortoreto. I militari li hanno intercettati dopo la segnalazione di un imprenditore edile nel cui cantiere, sulla fondovalle del Salinello, i tre erano stati notati poco prima. A bordo dell'auto su cui viaggiavano c'erano cavi elettrici pronti per la messa in opera e trafugati dai mezzi per il movimento terra del cantiere: ne avrebbero ricavato il rame molto ambito al mercato nero. La merce, del valore di circa 3.000 euro, è stata restituita all'imprenditore e i tre sono stati rinchiusi nel carcere teramano di Castrogno. 01/02/2011 18.27