Cavallo parcheggiato in divieto, multa da 24 euro al padrone

CRONACA. MONTESILVANO. "Parcheggia" male il suo cavallo e, per questo, viene multato dai carabinieri. Protagonista del singolare episodio, avvenuto a Montesilvano, è un nomade di 41 anni, che dovrà ora pagare una sanzione di 24 euro per «sosta non corretta dell'animale». In particolare, i carabinieri hanno notato, sulla strada lungofiume, l'animale che, contrariamente a quanto disposto dal Codice della Strada, occupava la carreggiata, intralciando il traffico. Gli agenti hanno allora rintracciato il padrone, residente in zona, e lo hanno multato, obbligandolo a mettere in sicurezza il cavallo, senza creare intralcio alla circolazione. 01/02/2011 17.11