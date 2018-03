Premio Oscar Angelo Perrotta in visita a Scanno

CINEMA. SCANNO. Angelo Perrotta, romano, vincitore nel 2010 del premio Oscar per gli effetti visuali del film "Avatar", (regia di James Cameron), è andato a Scanno per incontrare alcuni amici. Tra questi ha incontrato anche Domenico Di Vitto, uno dei piu' grandi fumettisti in Italia e autore di un'uscita speciale di "Zagor". Angelo Perrotta, autodidatta per lo studio e l'impiego dei "visual effects", e' ritenuto il numero uno al mondo tra i "digital compositor" e attualmente sta lavorando alla post produzione di "Pirati dei Caraibi 4", per la regia di Rob Marshall, con Johnny Depp, Penelope Cruz e il celebre chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards. 31/01/2011 18.27