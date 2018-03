Nasce il "centro studi per la cultura e l’ ambiente della montagna vastese e della valle del trigno"

CRONACA. VASTO. Il 29 gennaio è stato istituito il “Centro Studi per la Cultura e l’Ambiente della Montagna Vastese e della Valle del Trigno”, promosso da associazioni vastesi e molisane, studiosi, gruppi Facebook e numerosi volontari che credono nelle risorse del proprio territorio come strumento per rilanciarlo. Sono stati nominati presidente Ivan Serafini e vice-presidente Gabriele Potente, che guideranno l’associazione fino ad un assemblea più ampia per la formazione del direttivo. L’area d’interesse del Centro è il comprensorio vastese, i comuni molisani della valle del Trigno e le aree limitrofe. L’iscrizione è aperta anche ai non residenti che credono, spesso più di molti residenti, nel valore immenso racchiuso nel paesaggio naturale e storico di questi luoghi bellissimi e poco conosciuti. Il Centro Studi si occuperà di svolgere e commissionare studi, ricerche, pubblicazioni per ribadire la valenza ambientale e storica di questi territori e avviare le procedure per realizzare un Parco Naturale della Montagna Vastese. 31/01/2011 8.31