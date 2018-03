Archivio di stato all'ex Aurum, firmata la convenzione

CRONACA. PESCARA. A partire dal prossimo giugno gli uffici dell’Archivio di Stato di Pescara si trasferiranno in via definitiva all’interno dell’Aurum. Ieri mattina la stipula della relativa convenzione ha rappresentato il momento finale di un percorso iniziato a giugno 2009. «Questo trasferimento», ha spiegato il sindaco, «consentirà all’Archivio di Stato di operare in una sede sicuramente più prestigiosa e adeguata al ruolo svolto da tale Organismo». Alla stipula della convenzione erano presenti anche gli assessori al Patrimonio Eugenio Seccia e alla Cultura Elena Seller, il professor Giordano Bruno Guerri, il Direttore generale degli Archivi di Stato Giulio Luciano Scala e l’Ingegner Paolo Maranca dell’Agenzia del Demanio. 29/01/2011 11.19