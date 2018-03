Mostra del disco a Montesilvano

MUSICA. MONTESILVANO. Organizzata dall’Associazione Culturale Kolosseo, Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2010, si terrà a Montesilvano l’appuntamento con la “Mostra del disco, del cd e del dvd usato e da collezione”. La manifestazione,che si svolgerà c\o il Palacongressi, Via Aldo Moro, all’ interno della fiera dell’ elettronica,sarà aperta al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (orario continuato) e vedrà la partecipazione numerosi espositori.Alla mostra del disco è possibile trovare materiale che soddisferà il semplice ascoltatore o amante della buona musica ma anche il collezionista più esigente, alla ricerca del pezzo raro o della curiosità per completare o espandere la propria collezione.