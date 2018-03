A Vasto arriva asina Melody per onoterapia

CRONACA. VASTO. Sabato prossimo 11 settembre alle ore 18.30 arriverà a Vasto in piazza Rossetti l'asinella sarda Melody, la mascotte della lotteria di beneficenza "Gli Asini regalano sorrisi" promossa dall'associazione "Abruzzo Futuro" di Liscia, che vede impegnati studenti e volontari per raccogliere fondi per la realizzazione di un centro attrezzato di onoterapia nel parco dell'ITC di Casalbordino, a servizio dei disabili presenti sul territorio Vastese. Melody sarà accompagnata dai volontari della protezione civile Giacche Verdi di Vasto e dagli studenti che saranno impegnati per la promozione della lotteria a cui sono abbinati ricchi premi e il cui costo, per singolo biglietto, è di soli 2 euro. Tutto il ricavato della lotteria sarà impiegato per permettere la nascita di un centro attrezzato di onoterapia e per organizzare un convegno tematico sulla pet terapy.