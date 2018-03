Il Comune di Cugnoli informa con un Sms

CRONACA. CUGNOLI. L’amministrazione Comunale di Cugnoli attiverà da febbraio un nuovo servizio di informazione, chiamato InfoSMS, che permetterà ai cittadini di ricevere notizie dal Comune sul proprio cellulare. Il servizio, completamente gratuito, è rivolto a tutti i genitori degli alunni iscritti presso le scuole del paese, anche residenti nei comuni limitrofi, indipendentemente dal gestore di telefonia mobile utilizzato e dal numero di SMS inviati dal Comune. Gli interessati riceveranno SMS contenenti informazioni di pubblica utilità riguardanti il servizio scolastico (ad esempio, le comunicazioni di sospensione delle lezioni scolastiche a causa delle neve, eventuali scioperi) e le attività sociali e culturali inerenti la scuola. L’iniziativa, alla quale ha aderito la quasi totalità dei genitori, si propone di azzerare, in senso spaziale e temporale, la distanza tra amministrazione e utenza. «Abbiamo attivato questo servizio per rendere ancora più efficace la comunicazione con i cittadini – commenta il sindaco Lanfranco Chiola, promotore del progetto – InfoSMS costituisce un ottimo strumento per consolidare il legame che l’amministrazione comunale ha instaurato con il mondo della scuola, in un fattivo spirito di collaborazione». 28/01/2011 12.03