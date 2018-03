Morto l’architetto Gaspare Masciarelli

LUTTO. PESCARA. Dopo una lunga malattia si è spento questa notte a 58 anni l'architetto Gaspare Masciarelli, presidente dell'ordine pescarese. I funerali si terranno domani alle 14,30 nella chiesa di Santa Caterina in via Mezzanotte. Gaspare Masciarelli, Dopo gli studi liceali, nel 1978 ha conseguito la laurea in architettura presso l'Università "G. D'Annunzio" di Pescara. Nello stesso anno ha sostenuto l'esame di stato per l'esercizio della libera professione a Napoli e si è iscritto all'Albo degli Architetti. Ha iniziato nel 1979 la sua formazione professionale presso alcuni studi della sua città e nel 1982 esercita in proprio la libera professione. Contemporaneamente dal 1979 ha lavorato, con specifica convenzione, per il Ministero dei beni Culturali, alle dipendenze della Sovrintendenza per i Beni Ambientali de l'Aquila. Oltre ad esercitare la libera professione dal 1990 al 1995, ha diretto l'Ufficio Tecnico del Comune di Cappelle sul Tavo (PE) e dal 1998 al 2002 è stato membro della Commissione edilizia di Pescara. Dal 2008 era componente di Mcaa.it, come Director, ricoprendo la funzione di direttore tecnico-commerciale. 27/01/2011 11.56