Donna investita a Pescara in via Marconi

CRONACA. PESCARA. Se l’è cavata con diverse contusioni la donna di 67 anni, A.T., investita ieri mattina in via Marconi, sulle strisce pedonali, in corrispondenza dell’incrocio con piazza Unione. A colpirla è stata la Fiat Punto condotta da C.D.M, di 75 anni che, come ha raccontato alla Polizia municipale, viaggiando in direzione nord-sud, abbagliato dalla luce del sole, non è riuscito a evitare la donna, subito soccorsa dai sanitari del 118 e condotta all’ospedale civile per gli accertamenti del caso. La donna è sempre rimasta cosciente ed è stata fatta sedere su una panchina in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza del 118, che l’ha trasportata al Pronto soccorso per i necessari controlli. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia municipale. 27/01/2011 11.37