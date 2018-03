Pescara, via al convegno "nuove prospettive per la dislessia"

CRONACA. PESCARA. Venerdì 28 gennaio alle 14.30 nella sede della fondazione Paolo VI si terrà il convegno "tutti a scuola - nuove prospettive per la dislessia". I temi centrali dell'incontro saranno i disturbi dell'apprendimento e la dottoressa Nicoletta Verì, Consigliere Regionale e Presidente della V Commissione Sanità e Affari Sociali, illustrerà il nuovo disegno di legge 170/2010. Il decreto prevede la messa in atto di strumenti in grado di agevolare ai bambini affetti da questo disturbo l'accesso ai contenuti formativi/informativi. Alla conferenza interverranno la Dott.ssa Elena Gennaro Neuropsichiatra Infantile e Responsabile della U.O. di Neuropsichiatria Infantile Asl di Pescara, la Dott.ssa Maria Vittoria De Angelis Neurologa e Dirigente Medico U.O. Ospedale Renzetti di Lanciano, la Dr.ssa Silvia Mastromattei Psicologa e consulente UCIPEM Pescara, il Dr. Roberto Vitali Responsabile della Societa’ Anastasio di Bologna e la Dr.ssa Anna De Petris Logopedista e Presidente A.L.A.M.(Associazione Logopedisti Abruzzesi-Molisani). 26/01/2011 9.45