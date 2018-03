Teramo, 500 mila euro per Miano

CRONACA. TERAMO. La Regione Abruzzo ha stanziato cinquecentomila euro di fondi Por-Fesr per la sistemazione delle aree ideologicamente dissestate nel Comune di Teramo. Il capogruppo Pdl Giacomo Agostinelli con l’aiuto dell’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Di Giovangiacomo e del sindaco Maurizio Brucchi hanno deciso di utilizzare tale finanziamento per la frazione di Miano, dove si registra da tempo, un ampio dissesto rispetto ad altre zone che saranno comunque oggetto di prossimi interventi. «E’ nostro impegno – ha dichiarato il Capogruppo Pdl Agostinelli – come abbiamo fatto in passato, captare altri finanziamenti e destinarli in altre zone che necessitano di interventi prioritari come: Sciusciano, Mezzanotte e Coste Sant’Agostino». Cinque anni fa con l’impiego di fondi regionali Apq pari a 800 mila euro e a seguito di un progetto redatto dal prof. Gentile, furono messe in sicurezza una parte dell’area di Coste Sant’Agostino e del fiume Tordino. 25/01/11 13.14