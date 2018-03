Atri protagonista di Linea Verde

TURISMO. ATRI. Le telecamere di Linea Verde ad Atri per accendere i riflettori sulle bellezze storiche, monumentali e paesaggistiche del territorio. La città è stata scelta come location della gran tavolata finale che chiude ogni puntata e rappresenta il momento clou del programma. Le registrazioni hanno interessato in questi giorni vari centri della provincia di Teramo puntando sulle numerose attrattive del territorio, all’interno del quale Atri riveste un ruolo importante, vista la sua posizione strategica e la ricchezza e la varietà dell’offerta turistica in grado di proporre, aspetti che verranno evidenziati nella puntata dal titolo “Dal mare alla montagna in cinquanta chilometri” che verrà trasmessa il 6 febbraio alle 12.20 su Rai Uno. «L’attenzione riservata al nostro territorio ci gratifica molto – dichiara l’assessore al turismo Angela De Lauretis - Atri si pone come fiore all’occhiello dell’offerta turistica della provincia di Teramo». 24/01/2011 12.08