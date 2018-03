Controllo dei carabinieri nella Stella Maris, arrestato senegalese

CRONACA. MONTESILVANO. I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno eseguito questa mattina all'alba un servizio di controllo nella ex colonia Stella Maris. I militari hanno individuato un uomo di 41anni che stava dormendo all'interno della ex colonia dopo essersi intrufolato senza averne diritto in quegli spazi. Il senegalese. che ha dichiarato di non avere una abitazione e di trovarsi in Italia da circa dieci anni, è stato arrestato perché clandestino in quanto destinatario di un decreto di espulsione del 23 dicembre scorso a cui non aveva ottemperato. Nell'edificio c'erano anche tre brandine, vuote. Già in passato nello stabile erano stati individuati degli stranieri. Durante la stagione invernale in corso, però, i controlli effettuati dai militari hanno sempre dato esito negativo. 24/01/2011 10.57