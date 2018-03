Il Giorno della Memoria organizzato dal Comune di Pescara

MEMORIA. PESCARA. Una giornata di riflessione per non dimenticare la tragedia della Shoah. E’ in programma il prossimo 29 gennaio ‘Shoah il Futuro della Memoria’ che si svolgerà a Pescara sabato prossimo, tra la lettura di brani, canzoni e proiezioni di filmati che racconteranno anche della provincia pescarese nei giorni della deportazione, quando ebrei e rom venivano rinchiusi nell’ex tabacchificio di Città Sant’Angelo, oggi luogo di cultura, prima di essere portati nei campi di sterminio. Presenti anche Muni Cytron, presidente dell’Associazione Asso Onlus, promotore dell’iniziativa, e Irene D’Urbano e Giuseppe Nicola Mercante, dell’Associazione Moti Armonici che curerà la parte musicale dell’iniziativa. 22/01/2011 9.16