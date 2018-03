L'attore teramano Marco Cassini nel cast dei "Fuoriclasse"

CINEMA. TERAMO. Il giovane attore Marco Cassini parteciperà alla nuova fiction televisiva “I Fuoriclasse” in onda su Raiuno a partire dal 23 gennaio. La serie tv è ispirata ai libri Domenico Starnone, racconta l'anno scolastico di un liceo scientifico torinese. La protagonista è Luciana Letizzetto nei panni della professoressa Passamaglia continuamente alle prese con le vicende di studenti e famiglie e abbandonata dal marito dentista interpretato da Neri Marcorè. Marco Cassini interpreta Aldo Tiburzio, uno studente. L'artista ha già avuto esperienze al livello nazionale in telefilm come “don Matteo” “Lo smemorato di Collegno” e parteciperà anche alla prossima serie di “Un medico in famiglia”. 21/01/2011 11.52