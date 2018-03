Distretto del Benessere, imprese e Comuni si confrontano a Turrivalignani

CRONACA. TURRIVALIGNANI. Il progetto del Distretto del Benessere entra nella fase della concretezza e comincia a prendere corpo. Il 27 gennaio, alle ore 18,00, nella Sala consiliare del Municipio di Turrivalignani, si terrà un pubblico incontro durante il quale verrà spiegato il progetto di promozione per la valorizzazione del territorio del Distretto. Sono stati invitati all’incontro le imprese ed i pubblici amministratori dei 14 Comuni che compongono il territorio in questione: Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Manoppello, Popoli, Roccamorice, S. Eufemia a Maiella, San Valentino in A. C., Salle, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria e, ovviamente, Turrivalignani. I relatori saranno: il vicepresidente della Giunta ed assessore regionale allo Sviluppo economico, Alfredo Castiglione; l’assessore provinciale allo Sviluppo territoriale e sindaco di S. Valentino in A. C., Angelo D’Ottavio; il presidente della società Abruzzo Incoming, Federica Paolini; un alto dirigente della Forum P.A.; il sindaco di Turrivalignani, Roberto Di Cecco. Possono partecipare all’incontro anche le imprese che non operano in uno dei Comuni sopraelencati. 21/01/2011 11.51