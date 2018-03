Assistenza agli immigrati, riparte il servizio web della Provincia di Chieti

INTERNET. CHIETI. Riparte il servizio on-line di informazione ed assistenza per gli immigrati nell'ambito del progetto “Chieti integra”. Sul sito della Provincia c'è un semplice ed essenziale form da compilare, studiato appositamente per evitare incomprensioni linguistiche e difficoltà nello straniero, per formulare qualsiasi tipo di richiesta. Entro 48 ore il richiedente riceve una mail o una telefonata dagli operatori per la soluzione telefonica, ove possibile, oppure per fissare un appuntamento in una delle sedi del progetto, dove personale qualificato del Cpi è a disposizione per risolvere con professionalità le problematiche in materia di immigrazione. «Il nostro Cpi – ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali, Gianfranca Mancini – è di certo la punta di diamante dei servizi agli immigrati nella nostra regione».08/09/2010 15.22