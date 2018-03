Terremoto: cedimento in garage palazzina progetto C.a.s.e.

CRONACA. L'AQUILA. Cedimento di una scatola di cartongesso e di alcune tubature, stamani, nei garage sottostanti una piastra antisismica di una palazzina realizzata nell'ambito del progetto C.a.s.e. nel quartiere Sant'Antonio dell'Aquila. Non ci sono stati danni a persone e probabilmente la causa del parziale crollo è dovuta all'umidità o alle infiltrazioni d'acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a far cadere la parte del cartongesso non crollata. 20/01/2011 17.06