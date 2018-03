Chieti, serata di beneficenza al teatro Marrucino

CHIETI – Venerdì 21 gennaio nel teatro Marrucino si esibirà il Coro delle Voci bianche “i piccoli musici del Marrucino” diretti dal Maestro Fabio D'Orazio. La serata è finalizzata alla raccolta fondi per sostenere alcuni progetti di ricerca della Clinica di Radioterapia del Policlinico Santissima Annunziata tra cui la nascita di un Polo di Radioterapia pediatrica assente nel centro-sud. All'evento interverrà come ospite d'onore il tenore Piero Mazzocchetti. La manifestazione è organizzata dalla scuola media Chiarini – De Lollis – Vincentini insieme con l'Associazione Onlus “il tratturo – una strada per la vita”. 20/01/2011 11.01