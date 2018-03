Pesca: «obiettivo di spesa raggiunto ed evitato il disimpegno»

CRONBACA. PESCARA. L’assessore regionale alle Politiche agricole e alla Pesca, Mauro Febbo comunica con soddisfazione che l’Abruzzo ha raggiunto l’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2010 per il programma Fep (Fondo europeo per la Pesca) 2007/2013. L’ufficialità è arrivata con la diffusione dei dati nazionali da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. «Si tratta di un traguardo molto importante per un settore sul quale stiamo puntando. A fronte di un impegno di spesa pari a 483 mila euro, abbiamo certificato interventi realmente sostenuti pari a 1.018.166,97 euro con una percentuale di realizzazione pari al 210,71% che ci permette di evitare il disimpegno dei finanziamenti comunitari. Il risultato è reso ancora più significativo, dimostrando l’efficace lavoro svolto da questo assessorato, in considerazione del fatto che molte ben nove regioni non sono riuscite a raggiungere l’obiettivo rimanendo molto al di sotto del 100% dell’obiettivo di spesa o addirittura inchiodate sullo zero». 19/01/2011 16.55