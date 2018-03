A Lanciano è ancora… Natale

CRONACA. LANCIANO. Un Natale sottotono, si è detto quest’anno a proposito del programma organizzato dall’amministrazione comunale. L’unica nota positiva, secondo molti cittadini, sono state le luminarie che hanno addobbato il centro. Una lunga scia di lucine bianche, come un cielo stellato che illumina corso Trento e Trieste. Semplici, raffinate, essenziali. Così belle che l’amministrazione comunale ha pensato bene di non toglierle. Certo, le luci alla sera restano spente, ma l’amministrazione – o la ditta incaricata – non ha ancora provveduto a toglierle. Si spera che – se noleggiate - non si continui a pagare l’affitto. 19/01/2011 12.38