A Gessopalena fine settimana con Buon Gusto

FORMAGGI. GESSOPALENA. Appuntamento con la quinta edizione della rasssegna "Buon Gusto", tradizionale appuntamento con le migliori produzioni casearie regionali. Si terrà sabato 11 e domenica 12 a Gessopalena. «L'evento», ha detto l’assessore Mauro Febbo, «che celebra il formaggio in tute le sue forme e che rappresenta anche l'occasione per una riscoperta culturale delle nostre tipicità gastronomiche - ha spiegato Febbo - arriva in un momento particolare per il mondo della zootecnia e degli allevatori che, in questi giorni, sono stati anche protagonisti di manifestazioni eclatanti sia in Sardegna che a Roma, presso il Ministero delle Politiche agricole. In sostanza, gli allevatori protestano per le importazioni di latte di bassissima qualità dall'est europeo e per i prezzi che addirittura sono fermi alle cifre di venti anni fa». Numerose le iniziative previste nella due giorni di Gessopalena tra cui la Galleria del Gusto, la gara di ruzzola, il concorso "Bianco latte", l'angolo "Sfizi e delizie" ed un convegno sulla valorizzazione dei prodotti del territorio. 08/09/2010 14.45