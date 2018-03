Il Comune di Chieti cerca opere d'arte dell'800 e 900

CRONACA. CHIETI. Con Determina Dirigenziale dell’VIII Settore, è stata nominata la Commissione per l’acquisto di opere d’arte di artisti abruzzesi prevalentemente dell’Ottocento e del Novecento. L’atto fa seguito all’approvazione in Consiglio Comunale, avvenuta all’unanimità, dell’emendamento proposto dal Consigliere Raffaele Di Felice (Pdl). La somma stanziata è di euro 60.000. I Gruppi consiliari hanno rispettivamente designato, quali propri rappresentanti, il Consigliere Raffaele Di Felice per i Gruppi Pdl, Udc, Alleanza per Di Primio, Giustizia Sociale, Uniti per Chieti, Il Popolo di Chieti; Renato Di Salvatore per i Gruppi Pd, Italia dei Valori, Chieti per Chieti, Federazione della Sinistra. In qualità di esperto d’arte, è stato nominato il professor Adelchi De Francesco. 18/01/2011 18.05