Lupo trovato morto in parco Sirente Velino, forse avvelenato

CRONACA. AVEZZANO. Un esemplare femmina di lupo e' stato trovato morto in localita' Fontecchia, nel comune di Massa d'Albe (L'Aquila), nel territorio del Parco Sirente Velino. La segnalazione e' stata fatta da un escursionista avezzanese che ha chiesto l'intervento della Forestale. Il sospetto e' che si tratti di avvelenamento. Dai primi controlli e' emerso che il lupo non presenta sul corpo segni di arma da fuoco, ne' di investimento. Le indagini degli uomini del Corpo Forestale dello Stato, comando stazione di "Magliano bis", sono finalizzati a individuare carcasse di animali avvelenate nella zona. Intanto sono in corso analisi necroscopiche da parte dell'Istituto zooprofilattico di Caruscino, ad Avezzano. 18/01/2011 13.46