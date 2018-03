Montesilvano, al Lecky Horn "il gusto del buio"

CRONACA. MONTESILVANO – Mercoledì 2 febbraio al ristorante Lecky Horn si cenerà al buio e i commensali saranno serviti da camerieri non vedenti. L'iniziativa di chiama “Il gusto del Buio” ed è organizzata dall'Associazione “Sottosopra” in collaborazione con l'ufficio disabili del comune e con L'Unione Italiana Cechi. «È sicuramente un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dei non vedenti-scrivono dall'associazione - riducendo la distanza psicologica da chi ha perso il bene prezioso della vista, ma soprattutto un’esperienza personale affascinante che permette di risvegliare i sensi, giocando a riconoscere le cose e a godere di sapori e profumi senza l’influenza di stimoli visivi». È necessaria la prenotazione perché sono disponibili massimo 50 posti e il costo è di 25 euro a persona. 18/01/2011 9.02