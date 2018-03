Vasto e San Salvo, Piano idrico di emergenza per l'estate 2011

CRONACA. PESCARA – La Regione Abruzzo anche per quest'anno ha predisposto un piano idrico di emergenza nella la stagione estiva 2011 per i comuni di Vasto e San Salvo. L'acquedotto Del Verde sarà integrato con le acque del fiume Trigno per 70-80 l/s potabili e 120 l/s da destinare al fabbisogno delle aree del consorzio industriale. «Si tratta di una misura di sicurezza che in caso di necessità garantisce ulteriormente l’approvvigionamento di acqua in attesa dell’ultimazione della diga di Chiauci -commenta l'assessore Mauro Febbo - Ultimati i lavori a partire dalla prossima estate non sarà più necessario attuare tali provvedimenti d’urgenza visto che il territorio vastese sarà autosufficiente». 18/01/2011 9.01