Master in Dirigenti scolastici all'Università di Teramo

UNIVERSITA' TERAMO. L’Università di Teramo lancia il Master universitario di II livello in “Dirigenti Scolastici”. Il titolo conseguito è spendibile anche nelle graduatorie permanenti, d’istituto, interne e per i trasferimenti, oltre che a costituire, ai sensi della vigente normativa, un titolo preferenziale nelle procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Requisito per l’iscrizione, il cui bando scadrà il 1° ottobre, consiste nel conseguimento della laurea specialistica o del vecchio ordinamento, come si evince al bando di ammissione stesso, disponibile sul sito d’Ateneo unite.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Università degli Studi di Teramo: Segreteria Master presso Fondazione Università di Teramo, Campus di Coste Sant'Agostino - Facoltà di Scienze politiche (da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 - 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30. Tel. 0861.266092 - fax 0861.266091). E’ possibile, inoltre, utilizzare l’indirizzo e-mail bcardinale@unite.it contattando direttamente il professor Bernardo Cardinale, coordinatore del Master. 08/09/2010 12.12