Droga, arrestati due teramani

CRONACA. TERAMO. La Guardia di Finanza di Teramo ha arrestato due persone in flagranza di reato. I due sono stati sorpresi nei pressi di un pubblico esercizio situato di fronte all’uscita di Basciano Val Vomano, lungo la tratta viaria L’Aquila-Teramo, in atteggiamento sospetto, come se intenti ad uno scambio. Alla vista dei militari, i due, con una condotta spregiudicata quanto maldestra, hanno lanciato l’involucro che si stavano scambiando: recuperato, con la prudenza del caso, l’involucro è risultato contenere circa 50 grammi di eroina. I due D.P.Y. 30 anni di Teramo e B.E. 36 anni di Montorio al Vomano, sono stati arrestati. 15/01/11 15.04