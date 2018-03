Continua il trend di crescita della popolazione fossacesiana

CRONACA. FOSSACESIA. Nel 2010 la popolazione residente è arrivata a 6.283 unità, in leggero aumento rispetto all’anno precedente quando il numero dei residenti si era attestano sulle 6.225 unità. Si conferma il trend di crescita che negli ultimi anni ha caratterizzato Fossacesia. La popolazione è in prevalenza femminile: 3.169 donne contro 3.114 uomini, anche se questi ultimi hanno ridotto il gap rispetto al 2009 (3.152 donne contro 3.073 uomini). Il saldo demografico si presenta in attivo: le nascite prevalgono sui decessi, che sono stati 53 (28 uomini e 25 donne), in calo rispetto al 2009 (erano 62, di cui 37 uomini e 25 donne). L’anno appena trascorso ha visto una prevalenza di fiocchi azzurri: dei 75 nuovi nati, 45 sono stati maschi e 30 femmine. Anche nell’anno precedente le nuove nascite si erano attestate sugli stessi numeri: 79, di cui 47 fiocchi azzurri e 32 fiocchi rosa. Nel corso del 2010 gli stranieri sono aumentati da 318 del 2009 a 360. Dal Comune sono andati via 132 abitanti (69 donne e 63 uomini) e ne sono arrivati 167 (80 donne e 87 uomini). Nel 2009 gli emigrati furono 118 (51 donne e 67 uomini) e gli immigrati 124 (63 donne e 61 uomini). 14/01/2011 15.40