L'Aquila, la provincia da il via al progetto "Idee"

CRONACA. L'AQUILA.. In questi giorni la Provincia ha dato il via al progetto IDEE per l'integrazione dei giovani stranieri. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con L'Unione Province d'Italia e finanziata dal ministero dell'interno nel quadro del programma annuale Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013. L'idea è di creare un sistema di inclusione dei minori non soltanto al livello istituzionale e legale ma sociale e valoriale ed è rivolto in particolare ai ragazzi che frequentano le scuole medie superiori. 14/01/2011 10.45