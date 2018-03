Incentivi economici al Centro Storico: al via le domande.

COMMERCIO. GIULIANOVA. È realtà l’atteso bando che consentirà di erogare incentivi ed ausili economici alle attività commerciali del Centro Storico di Giulianova. «Dopo il recente acquisto di due bus navetta ecologici, che permettono un collegamento diretto e gratuito tra il Lido ed il Centro Storico, si aggiunge oggi un altro - importantissimo - tassello al mosaico che questa maggioranza sta disegnando per favorire un completo sviluppo di Giulianova Alta». Un raggiante Francesco Mastromauro saluta con queste parole il primo bando pubblico emanato dal Comune, interamente dedicato ad assicurare l’erogazione di incentivi economici per le attività del Centro Storico. «A novembre - continua il Sindaco - abbiamo approvato il Regolamento Comunale: era necessario dare subito una concreta risposta ai cittadini del Centro e dimostrare loro la vicinanza dell’Amministrazione Comunale, in questa delicatissima fase di congiuntura economica. I moduli di domanda, presenti anche sul sito internet del Comune, potranno essere presentati da subito e fino al 14 febbraio 2011. Si procederà, quindi, immediatamente dopo, alla liquidazione dei contributi». 13/01/2011 17.24